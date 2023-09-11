Пловец «Синтеза» отправился в Краснодарский край в составе сборной России

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой СК "Синтез"

Спортсмен казанского «Синтеза» Николай Зуев проведет ближайшие три недели в селе Кабардинка под Геленджиком в Краснодарском крае. Он будет тренироваться в составе сборной России по плаванию, сообщает пресс-служба спортивного клуба.

— Раньше осенний календарь был насыщен международными стартами по линии World Aquatics, часть из которых традиционно проходила в Казани. В их отсутствие нужно грамотно, четко распланировать освободившееся время. Например, члены сборной России продолжают тренироваться и совершенствовать свои результаты, — рассказал главный тренер сборной Татарстана по плаванию Алексей Кузнецов.

Он объяснил, что сейчас спортсменам нужно восстанавливать силы и формировать базу для нового сезона.

В конце августа Николай Зуев за один день плавательного турнира Международного фестиваля университетского спорта завоевал сразу две медали — золотую и бронзовую. Он стал первым на дистанции 50 метров на спине. Ее он преодолел за 25.21 секунды, опередив россиян Алексея Ткачева и Максима Фофанова.



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Айрат Назипов