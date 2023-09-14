Российский кабмин взял на особый контроль проект строительства дороги в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Правительство России расширило перечень крупных проектов, находящихся на особом контроле государства. Перечень дополнен позициями, предусматривающими строительство и реконструкцию дорог в Татарстане, Адыгее, Башкирии, Крыму, Камчатском крае, а также в Архангельской, Калининградской, Ленинградской, Рязанской и Свердловской областях, сказано на сайте кабмина.

Так, в список включили возведение Севастопольской больницы скорой медицинской помощи, строительство атомных ледоколов, создание уникальной научной установки класса «мегасайенс» на острове Русский, реконструкцию аэропорта Махачкала, а также аэропортового комплекса в Архангельске и т.д.

— Проекты, представленные в перечне, подлежат особому контролю со стороны государственных органов. Такой мониторинг позволяет исключить коррупционные нарушения и повысить эффективность расходования бюджетных средств и средств ФНБ, — говорится на сайте.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Документ пока еще не опубликован.

Раис Татарстана Рустам Минниханов, оглашая послание Госсовету республики, назвал стратегической задачей соединение федеральных трасс М-7 и М-5 дорогами первой категории. Он также напомнил, что в этом году введут в эксплуатацию трассу М-12. Благодаря ей время в пути от Москвы от Казани сократится в два раза, до 6,5 часа.



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Айрат Назипов