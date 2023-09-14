В Татарстане реализовали все запланированные на 2023 год проекты по строительству кемпингов и баз отдыха

Фото: скриншот realnoevremya.ru из документации

Все проекты по строительству новых и расширению уже работающих в Татарстане глэмпингов, кемпингов и баз отдыха, намеченные на 2023 год, реализованы. Об этом «Реальному времени» рассказала пресс-секретарь Госкомитета по туризму республики Елена Елизарова.

— Да, все эти 18 проектов воплотили в жизнь, — подтвердила Елизарова.

Речь идет об объектах, которые в начале года получили господдержку, выиграв гранты в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Планировалось, что на выделенные субсидий на 271,1 миллиона рублей будут созданы 10 новых и расширены 8 уже существующих средств размещения на природе.

По данным Дирекции по природным территориям Фонда «Институт развития городов РТ», в настоящее время на территории 16 районов Татарстана работают 42 глэмпинга на 1 761 койко-место. 12 из них открылись в 2023 году.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Шакирова