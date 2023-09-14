Евросоюз исключил из санкционного списка трех российских бизнесменов

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Совет Европейского союза исключил из санкционного списка трех российских бизнесменов. Так, рестрикции больше не действуют в отношении главы группы ЕСН Григория Березкина, экс-главы компании Ozon Александра Шульгина и совладельца «Нортгаза» Фархада Ахмедова.

Еще из списка исключили Героя России Георгия Шуваева. Он погиб в зоне спецоперации в октябре прошлого года.

Накануне Совет Европейского союза продлил санкции против российских граждан и компаний на полгода — до 15 марта 2024 года. На сегодняшний день в черном списке ЕС около 1,8 тысячи человек и юрлиц.



Напомним, Евросоюз начал вводить антироссийские санкции после начала Россией специальной военной операции. Под них попали многие чиновники и бизнесмены.



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Айрат Назипов