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Российские автомобили с начала осени подорожали на 0,7%

22:43, 13.09.2023
Российские автомобили с начала осени подорожали на 0,7%
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Российские легковые автомобили с конца августа по состоянию на 11 сентября подорожали на 0,7%, иномарки выросли в цене на 0,6%, следует из данных Росстата.

Легковые машины российской сборки за неделю с 5 по 11 сентября подорожали на 0,1%, иностранные авто — более чем на 0,4%. С начала года рост цен на отечественные легковые автомобили составил 7,5%, на иномарки — чуть более 4%.

Этим летом автомобильные запчасти в России подорожали на 5%. Это было вызвано падением курса рубля относительно доллара. На авторынках выросли цены на детали для Hyundai Solaris и Kia Rio. С момента ухода из страны иностранных автопроизводителей, в России возросло число контрафактных запчастей.

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Маргарита Головатенко
БизнесТранспортАвтоПромышленностьМашиностроение

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