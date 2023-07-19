В России на 5% увеличилась стоимость автомобильных запчастей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России в июле этого года стоимость автомобильных запчастей возросла на 5% в связи со снижением курса рубля относительно американского доллара. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

— В июне курс доллара устойчиво рос, особенно заметно в конце месяца. Поэтому в июле отреагировали цены на автозапчасти. Рост в июле по сравнению с июнем 2023 составил в среднем 5%, — подчеркнула она.

Цена на некоторые запчасти не изменилась, однако по ряду моделей рост оказался высоким, добавила эксперт. Так, например, воздушные фильтры и тормозные колодки для Hyundai Solaris подорожали на 20%, а тормозные диски и колодки для Kia Rio — на 9%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале июля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что курс российской валюты начал снижение из-за динамики внешней торговли, которая определяет движение рубля. Она подчеркнула, что регулятор готов вмешаться в рынок своими интервенциями, только когда увидит риски финансовой стабильности. Сейчас таких рисков нет, добавила она.

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Елизавета Пуншева