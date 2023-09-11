Автоэксперт предупредил о наплыве контрафактных запчастей в Россию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С момента ухода из страны иностранных автопроизводителей, в России возросло число контрафактных запчастей. Об этом «Газете.Ru» рассказал член правления «Союза автосервисов» Илья Плисов.



По словам эксперта, на наплыв подделок повлияло снятие запрета на ввоз в страну контрафактных запчастей в оригинальной упаковке автокомпаний Плисов говорит, что на российский рынок стали больше завозить сложные запчасти, которые существуют только в виде оригинальной продукции с маркой самого автопроизводителя.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— В результате мы имеем лавинообразный поток контрафактных запчастей под видом оригинальных. Что самое плохое, поддельные запчасти для двигателей имеют невероятно низкое качество, — прокомментировал собеседник издания.



Напомним, что этим летом автомобильные запчасти в России подорожали на 5%. Это было вызвано падением курса рубля относительно доллара. На авторынках выросли цены на детали для Hyundai Solaris и Kia Rio.



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Александр Зарипов