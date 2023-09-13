Илон Маск передаст Пентагону контроль над частью Starlink

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Американский предприниматель Илон Маск передаст Пентагону контроль над той частью спутникового интернета Starlink, который используют в конфликте на Украине, об этом сообщил его биограф Уолтер Айзексон в интервью Washington Post.



Маска стали критиковать после отказа украинцам в сервисе Starlink у берегов Крыма. Таким образом, американский бизнесмен сорвал атаку безэкипажных катеров на корабли ВМФ России.

— Однажды поздно вечером он сказал: «Почему я на этой войне? Я создал Starlink, чтобы люди могли расслабиться, посмотреть кино на Netflix, поиграть в видеоигры. Я не собирался создавать нечто, что может привести к ядерной войне», — вспомнил слова Маска Айзексон.

Сам Маск объяснял отказ украинцам нежеланием участия в эскалации конфликта, опасениями Третьей мировой войны и действующими американскими санкциями:

— От государственных органов [Украины] поступил экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя. Очевидно, что цель заключалась в том, чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре. Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX стала бы явным соучастником крупного военного акта и эскалации конфликта, — написал Маск в своей соцсети X (ранее Twitter).

В феврале президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компания ограничила доступ военных беспилотников на Украине к сети спутниковой связи Starlink. Сервис, который предоставил украинским военным широкополосную связь для защиты от российских военных, «никогда не предназначался для использования в качестве оружия», заявила она.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко