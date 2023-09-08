Илон Маск не позволил использовать Киеву Starlink у Крыма

Американский предприниматель Илон Маск опроверг утверждения телекомпании CNN об отключении в 2022 году Украине доступа к его сервису Starlink у Крыма. Однако, как уточнил бизнесмен, система в этом районе в принципе не была включена, и он отклонил запрос Украины на ее активацию из-за опасений удара по российскому флоту.



— От государственных органов [Украины — прим. ред.] поступил экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя. Очевидно, что цель заключалась в том, чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре. Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX стала бы явным соучастником крупного военного акта и эскалации конфликта, — написал Маск в своей соцсети X [ранее Twitter].

Как уточняет ТАСС, в четверг CNN, ссылаясь на написанную журналистом Уолтером Айзексеном биографию Маска, сообщила, что миллиардер отключал Украине доступ к его сервису Starlink для срыва «тайной» атаки ВСУ на российский флот в Крыму. Телекомпания привела утверждения автора книги о том, что решение «предпринимателя было продиктовано опасением ответа России на нападение Украины на Крым ядерным оружием».



В феврале президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компания ограничила доступ военных беспилотников на Украине к сети спутниковой связи Starlink. Сервис, который предоставил украинским военным широкополосную связь для защиты от российских военных, «никогда не предназначался для использования в качестве оружия», заявила она.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова