Reuters: SpaceX ограничила доступ дронам Украины к спутниковой связи Starlink

Американская компания SpaceX Илона Маска ограничила доступ военных беспилотников на Украине к сети спутниковой связи Starlink, сообщила президент компании Гвинн Шотвелл.

Спутниковый интернет-сервис SpaceX Starlink, который предоставил украинским военным широкополосную связь для защиты от российских военных, «никогда не предназначался для использования в качестве оружия», заявила она.

Шотвелл заявила, что Украина использовала беспилотные летательные аппараты для обнаружения позиций противника, ведения дальнего огня и сброса бомб. Она подчеркнула, что «есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их возможности... и мы уже сделали».

Однако, президент компании не стала уточнять, какие именно способы и ограничения были введены. По словам Шотвелл, использование Starlink с дронами выходит за рамки соглашения SpaceX с украинским правительством, так как контракт предназначен только для гуманитарных целей.

Фото: pixabay.com

— Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали его в наступательных целях, — подчеркнула Гвинн Шотвелл.



Отметим, что Украина обладает самым большим интернет-покрытием спутниковой связи Starlink американской компании Space X среди всей Европы. Страна получила более 22 тысяч терминалов. В 2022 году интернет впервые появился в 420 селах страны, а его пользователями стали более 130 тысяч украинцев.

В январе бывший генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что бойцам Донецкой Народной Республики в качестве трофеев удалось захватить абонентские терминалы системы спутниковой связи Starlink, которыми пользовались Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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Илина Хакимова