В России расширяют список жизненно необходимых лекарств

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В России расширили перечень жизненно необходимых лекарств. Соответствующий документ подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В список вошли дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов. Для препарата «Глекапревир+пибрентасвир» добавлены гранулы, покрытые оболочкой. Его принимают дети с хроническим гепатитом С в качестве противовирусной терапии.

Также для «Сапроптерина» введена форма диспергируемых таблеток. Его назначают для лечения взрослых и детей, страдающих фенилкетонурией.

Для обезболивающего «Просидол» добавлена форма подъязычных таблеток, для иммунодепрессанта «Пирфенидон» — таблетки, покрытые пленочной оболочкой. Эту лекарственную форму разработали в России и зарегистрировали в конце 2022 года.

Цены для жизненно необходимых препаратов регулируются властями. Их применяют при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Всего в перечне ЖНВЛП более 800 медикаментов.

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Елизавета Пуншева