Исследование: 53% самозанятых казанцев планируют повысить цены на свои услуги

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов (архив)

В Казани 53% опрошенных самозанятых намерены до конца 2023 года увеличить стоимость своих услуг. Каждый четвертый (27%) планирует повысить ценник на 20—30%, следует из результатов исследования аналитического центра «Консоль.Про» и HeadHunter.

Среди респондентов на зарабатывающих более150 тысяч рублей пришлось 27%. У 40% опрошенных самозанятых Казани доход не превышает 50 тысяч рублей в месяц. «Возможно, с этим связано общее недовольство и стремление самозанятых к увеличению собственных заработков», — говорится в исследовании.

Каждый пятый опрошенный самозанятый из Казани уверен, что увеличить стоимость его услуг на рынке помогут инвестиции в оборудование и средства труда. Среди популярных вариантов для повышения заработка респонденты назвали вложения в собственное образование (13%) и рекламу (10%), а также построение личного бренда или работу над имиджем и репутацией (4%).

Из опрошенных самозанятых Казани 21% признался, что испытывает трудности с поиском клиентов. На вред от конкуренции в отрасли обратили внимание 18% респондентов. Каждый пятый казанский самозанятый испытывает сложности с тайм-менеджментом, а 8% пожаловались на недобросовестных работодателей и заказчиков.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Свыше половины опрошенных самозанятых из столицы Татарстана (54%) не используют рекламу для привлечения клиентов. Для поиска заказчиков они прибегают к соцсетям (25%) и личным рекомендациям (22%).

По данным HeadHunter, самые высокие зарплаты предлагают самозанятым чаще всего в сферах розничной торговли, ИТ, логистики, услуг для населения и бизнеса. Внештатным исполнителям готовы платить 150—200 тысяч рублей в месяц. В топ-5 вакансий для самозанятых с самым высоким вознаграждением в сентябре 2023 года вошли водитель-экспедитор (с личным грузовым автомобилем), менеджер по продажам услуг сертификации, удаленный менеджер по продажам, CPA-менеджер и веб-разработчик.

По данным на середину июля, в Казани с начала 2023 года число самозанятых выросло на 11,3 тысячи. Их насчитывалось 92,3 тысячи.



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Татьяна Демина