Росприроднадзор рассказал о потенциальном источнике неприятных запахов в жилмассивах на севере Казани

Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора в ходе комплекса внеплановых проверок выявило ряд грубых нарушений на полигоне ТБО ООО УК ПЖКХ и назвало его основным источником неприятных запахов. Проверки были инициированы по многочисленным жалобам жителей Авиастроительного, Московского и Кировского районов Казани, а также жителей Зеленодольского района Татарстана, в частности жилого комплекса «Салават купере».

— Внеплановые проверки проведены нами в отношении ТГК-16, «Казаньоргсинтеза», управления этиленопровода, птицеводческого комплекса «Ак Барс», расположенного в Осиново, а также полигона ТКО, расположенного на ул. Химической, ООО УК ПЖКХ, — в интервью телеканалу «Новый Век» пояснил руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров. По его словам, некоторые нарушения требований природоохранного законодательства обнаружены на многих проверенных площадках, но…



— С самым, так сказать, значительным источником запахов мы определились — это полигон УК ПЖКХ на ул. Химической. Здесь ряд нарушений, грубых, я бы сказал: это истечение фильтрата по всему телу полигона, это отсутствие очистных сооружений, нарушение требований проекта, который прошел экологическую экспертизу, захоронение отходов, которые не подлежат захоронению, а должны проходить утилизацию в соответствии с постановлением правительства. На наш запрос они дали ответ, какие они мероприятия проводят. Они проводят засыпку тела полигона. Да, там определенные движения есть, но пока это результата не дает, — подчеркнул Фаяз Шакиров.

скриншот realnoevremya.ru из видео телеканала «Новый Век»

На качество воздуха жители «Салават купере» жалуются давно — обращались к экологам, санврачам и в другие надзорные службы. Летом текущего года к решению проблемы подключился Следственный комитет России. Дело взял на личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.