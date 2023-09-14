Почти для половины жителей Казани труд означает стабильность

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Чаще всего жители столицы Татарстана характеризовали труд как стабильность, развитие и порядок, выяснили аналитики SuperJob.

Почти половина казанцев (49%) воспринимают труд как стабильность. Также среди горожан популярно отношение к нему как к развитию (41%). Почти для четверти респондентов (24%) труд представляет собой порядок.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Отношение русских к труду казанцы характеризовали как стабильность (47%), обязанность (38%) и карьеру (23%). Для американцев работа, по мнению горожан, — это богатство (такой ответ дали 65% опрошенных), для китайцев — традиция (41%), французов — карьера (28%), а для немцев — порядок (62%).

Напомним, 64% казанцев считают себя перфекционистами на работе. Стремление к совершенству выше среди молодежи: среди респондентов младше 34 лет пытаются выполнять задачи безупречно 67%, среди опрошенных старше 45 лет — только половина (50%).

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Галия Гарифуллина