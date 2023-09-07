6 из 10 казанцев уверены, что являются перфекционистами в работе

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Шесть из 10 жителей Казани стремятся идеально выполнять рабочие задачи. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob.

64% казанцев считают себя перфекционистами. Стремление к совершенству выше среди молодежи: среди респондентов младше 34 лет пытаются выполнять работу безупречно 67%, среди опрошенных старше 45 лет — только половина (50%).

Перфекционизм казанцев растет с увеличением заработка: с доходом до 50 тысяч рублей в месяц стараются работать идеально 52% горожан, с доходом от 80 тысяч рублей — уже 65%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Не стремятся к совершенству 22% казанцев.

Интересно, что больше половины (61%) работодателей не считают перфекционизм обязательным для сотрудников. Требуют от работников стремления к идеалу только 17% компаний.

Тревогу, связанную с работой, испытывают около 10% жителей Поволжья: столько респондентов заявили, что находятся в сильнейшем стрессе. 38% опрошенных считают, что уровень тревоги значительно увеличился по сравнению с 2021 годом.



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Галия Гарифуллина