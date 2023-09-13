Татарстанцев предупредили о тумане 14 сентября
В Татарстане в четверг, 14 сентября, ожидается туман. Об ухудшении погодных условий предупредили в Гидрометцентре республики.
По прогнозу, туман в Татарстане завтра ожидается местами ночью и утром. Он прогнозируется в том числе и на территории Казани.
В ночь на четверг в республике прогнозируется от +4 до +9 градусов. Днем потеплеет до +18... +23°С.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, днем в пятницу и субботу, 15 и 16 сентября, ожидается от +18 до +23 градусов. Вероятность осадков в эти дни небольшая.
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