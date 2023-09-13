В Казани туристы чаще всего посещали Центр семьи «Казан»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В топ-5 популярных достопримечательностей Казани вошли «Чаша», Казанский кремль, Дворец земледельцев, Болгар и «Ривьера». Об этом свидетельствуют результаты исследования «МегаФона».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Наиболее высокой доля туристов среди всех посетителей была в таких локациях Казани, как Центр семьи «Казан» (67%), Казанский кремль (66%), Дворец земледельцев (65%), Болгар (62%), аквапарк «Ривьера» (59%). Также популярностью у гостей города пользовались улица Баумана (доля туристов достигала 58%) и Голубые озера (49%). Рейтинг замыкают Старо-Татарская слобода (48%), Раифский монастырь (47%) и набережная озера Кабан (44%).

Напомним, этим летом рост количества туристов в Татарстане составил 12%, благодаря чему он вошел в топ-5 популярных направлений у туристов этим летом. Помимо него, больше всего гостей посетило этим летом Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Ростовскую область. На эти направления пришелся 31% от турпотока по России.

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Галия Гарифуллина