Татарстан вошел в топ-5 направлений для туризма в России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Этим летом рост количества туристов в Татарстане составил 12%, благодаря чему он вошел в топ-5 популярных направлений у туристов этим летом, выяснили аналитики МТС Travel.

Помимо Татарстана, больше всего туристов посетило этим летом Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Ростовскую область. На эти направления пришелся 31% от турпотока по России. В прошлом году пятую строчку в рейтинге занимала Тверская область, но в этот раз ее сместил Татарстан.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Суммарно количество поездок россиян по стране в этом гожу выросло на 7%. Целью каждого десятого путешествия было посещение Краснодарского края.

Напомним, Татарстан по итогам января — июля 2023 года стал лидером среди 14 регионов Приволжского федерального округа по количеству туристов. На республику пришлось 23,2% всех путешественников в ПФО. На втором месте по количеству туристов в Приволжском федеральном округе за семь месяцев Башкирия (1,419 млн), на третьем — Нижегородская область (1,364 млн). В топ-5 также вошли Самарская область (933,6 тысячи человек) и Пермский край (693,6 тысячи).



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Галия Гарифуллина