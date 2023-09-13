МЭА: в августе доходы России от экспорта нефти выросли на $1,8 млрд

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Доходы России от продажи нефти за рубеж в августе нынешнего года увеличились на $1,8 млрд, до $17,1 млрд. Такую статистику привели аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).

— Доходы России от экспорта нефти в августе выросли на $1,8 млрд и достигли самого высокого уровня с октября 2022 года. При общем снижении объемов экспорта на 150 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем средневзвешенная цена российской нефти выросла на $9,30 за баррель (+14,4%), — сказано в отчете.

Причиной стал рост стоимости нефти на мировых рынках, считают в МЭА.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вице-премьер России Александр Новак в начале месяца говорил, что Россия продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в сутки. Решение будет действовать до конца нынешнего года. Он уточнил, что сокращение поставок нефти на экспорт направлено на усиление мер предосторожности, принимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков.

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Айрат Назипов