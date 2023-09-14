Сегодня в Казани потеплеет до +23 градусов

В четверг, 14 сентября, в Казани ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +21 до +23 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +18 до +23°С.



Утром в Казани местами возможен туман. Прогнозируется также восточный, юго-восточный ветер порывами до 4—9 м/с.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, на этой неделе в регионе сохранится теплая погода. Днем температуры воздуха будут достигать +23 градусов. По ночам они могут опускаться до +4°С.



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Татьяна Демина