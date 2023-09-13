Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Московская биржа приостановила торги на срочном рынке. Об этом информирует пресс-служба торговой площадки.

— Торги на срочном рынке приостановлены с 09.30:00. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно, — говорится в сообщении.

О причинах приостановки не сообщается.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Срочный рынок — это рынок Московской биржи, на котором торгуются деривативы. Речь идет о фьючерсах и опционах.

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Айрат Назипов