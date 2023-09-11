Эксперт: сильный рост экономки России во II квартале обусловлен эффектом низкой базы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Росстат опубликовал первую оценку ВВП России за II квартал 2023 года, в соответствии с которой рост экономики составил 4,9% к аналогичному периоду прошлого года. Столь сильный рост обусловлен эффектом низкой базы — на II квартал 2022 года пришелся максимальный спад российской экономики в прошлом году, после чего ВВП поквартально восстанавливался, прокомментировала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

При этом ВВП во II квартале 2023 года был все еще на 1,4% ниже максимума, достигнутого в I квартале 2022 года, то есть до начала СВО.

Анализ структуры ВВП по видам экономической деятельности показывает, что основной позитивный вклад в годовую динамику ВВП во II квартале 2023 года внесли обрабатывающая промышленность (вклад по оценкам «Финама» мог составить 1,5 п. п.), оптовая и розничная торговля (1,2 п. п.) и строительство (0,6 п. п).

В структуре обрабатывающей промышленности (где рост составил 10,6%) больше всего выросли отрасли, часто ассоциируемые с выпуском военной продукции. Рост производства компьютеров, электронных и оптических изделий во II квартале 2023 года составил 38,6%, выпуск готовых металлических изделий увеличился на 36,2%, прочих транспортных средств и оборудования — на 28,5%.

По данным Росстата, рост объема строительных работ (+11,7%) связан с реализаций крупных инвестиционных проектов. Рост в оптовой и розничной торговле (+11%) связан с увеличением спроса на потребительские товары, машины и оборудование.

Также высокие темпы роста (при небольшом вкладе в структуру роста ВВП из-за низкой доли отрасли в экономике) показали гостиницы и рестораны (+15,2%) — увеличение связано с возросшим спросом на рынке общественного питания (+17%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Умеренно положительный вклад в годовую динамику ВВП внесли также сельское хозяйство, транспортировка и хранение, госуправление и обеспечение военной безопасности, профессиональная, научная и техническая деятельность. Вклад добычи полезных ископаемых был околонулевым.

Данные по ВВП за II квартал 2023 года по структуре его использования еще не опубликованы. Но из доступных данных по отраслевой структуре ВДС следует, что основным драйвером роста были госрасходы (гособоронзаказ в обрабатывающей промышленности, инвестиционное строительство) и восстанавливающийся потребительский спрос. Это же было факторами повышенного спроса на импорт.

— Вероятно, влияние этих факторов во II полугодии 2023 года и в 2024 году может снизиться в силу значительного ослабления курса рубля, нормализации темпов госрасходов, ужесточения денежно-кредитной политики Банка России. При этом может несколько улучшиться динамика чистого экспорта. По итогам года мы ожидаем рост ВВП на 1,8—2% с ощутимым замедлением роста в будущем году, — прогнозирует Ольга Беленькая.

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Юлия Гараева