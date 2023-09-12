Эксперты объяснили рост цен на такси в Татарстане — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Стоимость услуг такси в Татарстане за месяц подорожала более чем на 10 процентов, эксперты выделяют несколько причин, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



В Федерации автовладельцев России считают, что влияет на стоимость услуги цена бензина, машин и запчастей — некоторые подорожали из-за логистики. Часть водителей не желают официально работать из-за оформления страховки.

— Дело в том, что и раньше страховка для такси была в несколько раз дороже, но просто раньше обходили за счет того, что не входили в эту базу. А сейчас это сложно будет скрыть, и, соответственно, это тоже уменьшает количество таксистов, — пояснил юрист Федерации автовладельцев России в Татарстане Владлен Копвиллем.

В республиканском Минтрансе заявили, что желающих зарегистрироваться много: если раньше за этим в ведомство обращались до 600 человек в год, то сейчас только за месяц выдали 7,5 тысячи таких разрешений. Поэтому таксистов не стало меньше, а повышение цен — сезонное явление, убеждают в министерстве.

В августе 2023 года в Казани средняя стоимость поездки в такси составила 28,37 рубля за 1 км пути. Это на 39,5 процента больше, чем в конце лета прошлого года, когда она составляла 20,33 рубля, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики. По сравнению с июлем 2023 года средняя стоимость поездки в такси выросла на 3,4 процента. С начала года она увеличилась на 18,75 процента — в январе она оценивалась в 23,89 рубля за 1 км пути.

Татарстан в августе 2023 года не попал в топ-5 регионов Приволжского федерального округа с самой высокой средней стоимостью поездки на такси. Республика заняла 6-е место. Самый высокий средний ценник поездки на такси среди 14 регионов ПФО — в Пермском крае. Стоимость в августе составила 37,96 рубля за 1 км пути.

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Маргарита Головатенко