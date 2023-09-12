В России подготовят более 1 млн специалистов по беспилотной авиации

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России планируют подготовить более 1 млн специалистов по беспилотной авиации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



По его словам, власти России понимают, что применение беспилотников повышает операционную эффективность предприятий.

Так, вдвое выросла производительность труда при обработке растений средствами защиты в сельском хозяйстве. При применении беспилотников в энергетическом секторе риск возникновения аварий снижается в восемь раз. В топливном секторе затраты на воздушное патрулирование газопровода снизились в три раза, длительность работ сократилась на 70%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Мишустин указал, что можно привести много аналогичных примеров для целого ряда других отраслей — это строительство, картография, геологоразведка, экологический контроль и многое другое.

В России появится сеть научно-производственных центров для развития беспилотных авиационных систем. Как сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин, будет создана инфраструктура для обеспечения полетов на территории страны — в едином воздушном пространстве.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко