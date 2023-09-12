В России подготовят более 1 млн специалистов по беспилотной авиации
В России планируют подготовить более 1 млн специалистов по беспилотной авиации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, власти России понимают, что применение беспилотников повышает операционную эффективность предприятий.
Так, вдвое выросла производительность труда при обработке растений средствами защиты в сельском хозяйстве. При применении беспилотников в энергетическом секторе риск возникновения аварий снижается в восемь раз. В топливном секторе затраты на воздушное патрулирование газопровода снизились в три раза, длительность работ сократилась на 70%.
Мишустин указал, что можно привести много аналогичных примеров для целого ряда других отраслей — это строительство, картография, геологоразведка, экологический контроль и многое другое.
В России появится сеть научно-производственных центров для развития беспилотных авиационных систем. Как сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин, будет создана инфраструктура для обеспечения полетов на территории страны — в едином воздушном пространстве.
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