В Казанской епархии проводят просветительские беседы с экскурсоводами Раифской обители

Фото: предоставлено realnoevremya.ru информационной службой Миссионерского отдела Казанской епархии

Сотрудники Миссионерского отдела Казанской епархии проводят просветительские беседы с экскурсоводами Раифского Богородицкого мужского монастыря. Цикл встреч, посвященный основам православной веры и культуры, проводят руководитель Миссионерского отдела иерей Александр Ермолин и заместитель руководителя отдела иерей Александр Данилов, сообщили в информационной службе Миссионерского отдела епархии.



В ходе первой беседы 11 сентября в Троицком соборе специалистам рассказали о храме, его внутреннем устройстве и правилах поведения в церкви. Священники подготовили ответы на вопросы, которые могут возникнуть у туристов и паломников в ходе экскурсии.

— Экскурсовод — это особенный человек, он знакомит людей с историей обители и монастырской жизнью. Ему приходится отвечать в том числе на вопросы о вере и Церкви. Поэтому очень важно, чтобы специалист владел основными знаниями в этой области и смог донести до слушателей правильную, неискаженную информацию, — сказал Александр Ермолин.

предоставлено realnoevremya.ru информационной службой Миссионерского отдела Казанской епархии

Он отметил, что священники ставят перед собой задачу рассказать экскурсоводам о подлинном православии: представления о нем у многих людей формируются лишь на основе мифов, догадок и ложной информации.

В дальнейшем сотрудники Миссионерского отдела планируют создать цикл видеолекций по основам православной веры, который будет доступен не только экскурсоводам, но и всем интересующимся православием.

В преддверии Рождества Господа Бога Иисуса Христа в Раифском Богородицком мужском монастыре проводились миссионерские встречи и беседы со священнослужителями. Руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин рассказывал о значении пришествия в мир Спасителя прихожанам, паломникам и туристам, посещающим обитель.



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Маргарита Головатенко