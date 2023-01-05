Священники проводят миссионерские беседы в Раифском монастыре в канун Рождества

В преддверии Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в Раифском Богородицком мужском монастыре проводятся миссионерские встречи и беседы со священнослужителями. Руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин рассказывает о значении пришествия в мир Спасителя прихожанам, паломникам и туристам, посещающим обитель.



— В канун Рождества Христова, в день праздника в Раифский монастырь приезжает очень много людей. К сожалению, не многие гости знакомы с православным вероучением, не многие понимают смысл праздника. Мы в меру сил стараемся восполнить пробелы. <...> Некоторые признаются, что до этой встречи не имели опыта общения со священником, — рассказал отец Александр Ермолин.

Общение с духовенством проходит за чаепитием в миссионерской юрте, установленной у входа в обитель, на территории проведения Рождественского фестиваля ледовых и снежных скульптур «Лед и свет».

По словам священнослужителя, 3 января на беседах в миссионерской юрте побывали около 300 человек. В числе гостей были как представители организованных экскурсионных групп, так и отдельные жители Казани, Зеленодольска и других городов.

В прямом эфире «Реальное время Live» Александр Ермолин подробно рассказал о Рождестве, а также ответил на вопрос — могут ли христиане праздновать Новый год и в чем его отличие от Рождества.

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Илина Хакимова