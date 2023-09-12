В ВТО признали вред от антироссийских санкций

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Всемирная торговая организация (ВТО) считает, что антироссийские санкции негативно повлияют на большинство экономик мира. Об этом пишет RT со ссылкой на отчет организации.

В качестве примера они привели торговую напряженность между Вашингтоном и Пекином, в результате которой Китай недополучил 0,3% ВВП, а США — 0,1%.

— Аналогичным образом экономические санкции, введенные в отношении России в ответ на конфликт на Украине, по прогнозам, окажут негативное влияние на большинство экономик, — полагают в ВТО.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ВВП страны вырос более чем на 2% за 7 месяцев 2023 года. По его словам, в настоящее время происходит закрепление экономического роста, наметившееся с третьего квартала. Так, в июле в годовом выражении ВВП превысил уровень 2022 года на 5%, а уровень двухлетней давности — почти на 1%.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов