Приезд Эмира Кустурицы в Казань на фестиваль мусульманского кино обошелся в 2,1 миллиона рублей

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой кинофестиваля

Как выяснило «Реальное время», республиканское «Татаркино» потратило 2,13 миллиона рублей на то, чтобы знаменитый сербский режиссер Эмир Кустурица выступил в рамках XIX Казанского международного фестиваля мусульманского кино в Казани. Деньги были выделены из бюджета Татарстана. 2,1 миллиона рублей — это гонорар для самого Кустурицы, еще чуть больше 300 тысяч рублей было потрачено на аренду зала в ТЦ KazanMall.

Для того чтобы привезти кинематографиста в столицу Татарстана, «Татаркино» заключило контракт с ООО «Балканская музыка», которое принадлежит Николе Раденовичу. Его компания уже не в первый раз получает госконтракты в России. Первый из них был в 2016 году, тогда Раденович привез Кустурицу на международный фестиваль в Ульяновск. Кроме этого, «Балканская музыка» занималась организацией творческого вечера популярного актера Милоша Биковича в Санкт-Петербурге. Добавим, что это первый контракт компании Раденовича с Татарстаном, по крайне мере, об этом свидетельствуют данные базы сервиса «СПАРК». Кустурица приехал в Казань по приглашению министра культуры Татарстана Ирады Аюповой. Она сопровождала его наряду с организаторами и участниками кинофестиваля.



Но сам Эмир Кустурица уже не в первый раз приезжает в Казань в качестве музыканта — его The No Smoking Orchestra играла в «Пирамиде» в 2014-м. А этим летом ансамбль стал хедлайнером «Летних вечеров в Елабуге» (апрельский концерт в Казани был отменен). Это прощальные гастроли коллектива.

В этот раз же в Казани режиссер в рамках XIX Казанского международного фестиваля мусульманского кино провел встречу со зрителями. Был он в компании продюсера Мирко Раденовича, который является президентом объединенной сербской диаспоры в Санкт-Петербурге, продюсером Горана Бреговича и менеджером группы The No Smoking Orchestra.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

Помимо общения со зрителями, режиссер, наряду с Федором Бондарчуком, стал гостем раиса Татарстана Рустама Минниханова в Доме правительства РТ. Речь, судя по видеорепортажу, шла о сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана», первая серия которого выйдет 14 сентября.

Напомним, пик карьеры Эмира Кустурицы пришелся на девяностые, с картинами «Андерграунд», «Черная кошка, белый кот». В нулевые он снял три художественных фильма. При этом достаточно много работал как актер, в частности в 2019-м сыграв в российско-сербской картине «Балканский рубеж». В начале прошлого года его по ошибке назвали новым главным режиссером Театра Российской Армии, но потом Кустурица говорил, что договаривался поставить там три спектакля.



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Александр Зарипов