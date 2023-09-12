Выходец из PepsiCo назначен техническим директором «Татспиртпрома»

Назначен заместитель генерального директора АО «Татспиртпром» по техническим вопросам. Им стал Владимир Володин, работавший ранее в Heineken и PepsiCo/«Вимм-Билль-Данн», сообщила пресс-служба «Татспиртпрома».

Основным направлением деятельности Владимира Володина в «Татспиртпроме» будет являться руководство всеми техническими процессами производства компании.

Напомним, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам АО «Татспиртпром» Юрий Карякин рассказывал «Реальному времени», что год для отрасли стал непростым, но по итогам завершился «в плюсе».

— 2022 год для нашей отрасли, можно сказать, прошел по канонам прорывной бизнес-модели. Находясь в беспрецедентных условиях, таких как ограничения экспорта, скачки валют, изменения ключевой ставки Центробанка, уход зарубежных брендов, мы не только вышли из зоны турбулентности, но и показали, что алкогольная отрасль оказалась устойчивой и стала одной из немногих, продемонстрировавших рост, — сказал он.

Основным трендом года, по словам Юрия Карякина, было то, что отечественные игроки рынка крепкого алкоголя перестраивали производства и открывали для себя новые направления. Это было связано с тем, что до 40% брендов западных производителей в этом сегменте ушли с российского рынка, и освободившуюся нишу стали заполнять российские предприятия.



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Луиза Игнатьева