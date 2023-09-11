Рубль укрепился на заявлениях российских властей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Доллар, евро и юань упали на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль вырос к основным мировым валютам на фоне позитивных заявлений российских властей, обращает внимание «Интерфакс».



Курс доллара США составил 95,0825 рубля в 19:00 по Москве — это на 2,7 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

К этому времени евро стоил 102,4975 рубля, подешевев на 2,3 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,52 рубля — до 98,42 рубля. Курс китайского юаня ослаб на 24,8 копейки — до 13,019 рубля.

Помощник президента России Максим Орешкин спрогнозировал более стабильный курс рубля на среднесрочном горизонте. Он заявил, что курс рубля является плавающим, поэтому будет изменяться как в сторону укрепления, так и в сторону ослабления.

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Маргарита Головатенко