В Татарстане 61% жителей отказались от соцпакета в пользу денег — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В Татарстане 320 тысяч человек имеют право на социальный пакет, из них 61% жителей отказались от него в пользу денег. Например, только к казанской поликлинике №20 прикреплены 98 тысяч пациентов, из них 6,6 тысячи имеют право на федеральную льготу, но выбирает ее лишь треть, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— С прошлого года количество отказников у нас уменьшилось на 1,5%. Почти 5 тысяч человек в республике имеют возможность в текущем году получать лекарственные препараты независимо от того, какой диагноз, какая группа инвалидности у пациентов имеется, а инвалиды — это более 90% участников программы, — сказала заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева.

Больше всего отказников от соцпакета в Кукморском, Зеленодольском, Бугульминском, Бавлинском и Дрожжановском районах Татарстана. Вместо соцпакета им каждый месяц перечисляют 1,3 тысячи рублей.

По словам медиков, пациенты часто обращаются с просьбой вернуть лекарственное обеспечение, однако это можно сделать только через год.

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Маргарита Головатенко