Число отравившихся готовой едой в Санкт-Петербурге выросло до 248 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Санкт-Петербурге число отравлений готовой едой достигло 248, два случая из них — детские отравления, сообщили в Роспотребнадзоре по региону.



У 28 заболевших была обнаружена Salmonella. В стационарах остаются 129 человек, включая двух детей.

Ситуация находится на особом контроле Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Люди отравились кулинарной продукцией компании «Грин бокс», приобретенной через сервис «Самокат» (ООО «Умный Ретейл») в Санкт-Петербурге. По состоянию на 10 сентября было известно о 171 случае отравления.

В свою очередь, АО «Грин Бокс» в своих социальных сетях заявило, что приостановило работу производства и сдало все необходимые анализы, а также активно сотрудничает с Роспотребнадзором.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что «при проверке производственных помещений АО «Грин Бокс» выявлены грубые нарушения установленных требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в том числе в несоблюдении поточности технологических процессов приготовления блюд, сроков годности, условий хранения и реализации продукции, невыполнении требований в части прохождения медицинских осмотров персоналом предприятия, несоблюдении требований к санитарному содержанию помещений».

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Маргарита Головатенко