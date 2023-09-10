В Санкт-Петербурге почти сто человек оказались в больнице после отравления готовой едой

В Санкт-Петербурге после отравления готовой едой у 171 человека выявлена острая кишечная инфекция (ОКИ), 99 человек находятся в стационарах, сообщает управление Роспотребнадзора северной столицы.

— Согласно результатам лабораторных исследований методом ПЦР у восьми заболевших обнаружена Salmonella, — говорится в сообщении об очаге кишечной инфекции, связанной с кулинарной продукцией компании «Грин бокс», приобретенной посредством сервиса «Самокат» (ООО «Умный Ретейл») в Санкт-Петербурге.

По данным управления, по результатам лабораторных исследований, проведенных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», «в продукции АО «Грин Бокс» обнаружена Salmonella».

— С целью недопущения распространения новых случаев инфекционных заболеваний Управлением с 08.09.2023 в отношении АО «Грин Бокс» составлен протокол о временном запрете деятельности, — добавили в Роспотребнадзоре.



Уточняется, что ООО «Умный Ретейл» информировало Управление о снятии с реализации предполагаемой некачественной продукции. «Самокат» в своих социальных сетях заявил, что начал внутренне расследование хранения товаров в дарксторах и при транспортировке.

скриншот realnoevremya.ru / vk.com/greenbox_spb

В свою очередь, АО «Грин Бокс» в своих социальных сетях заявило, что приостановило работу производства и сдало все необходимые анализы, а также активно сотрудничает с Роспотребнадзором.

скриншот realnoevremya.ru / vk.com/samokat_15min

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что «при проверке производственных помещений АО «Грин Бокс» выявлены грубые нарушения установленных требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в том числе в несоблюдении поточности технологических процессов приготовления блюд, сроков годности, условий хранения и реализации продукции, невыполнении требований в части прохождения медицинских осмотров персоналом предприятия, несоблюдении требований к санитарному содержанию помещений».



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Илина Хакимова