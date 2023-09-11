Безграничный бизнес с Китаем тормозит на таможне

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

После резкого похолодания отношений с Западом Россия стремительно развернулась на восток. Огромный рынок и динамично развивающаяся экономика стран Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) сулит неплохие перспективы. Для того, чтобы они были реализованы, необходимо отладить многие механизмы, которые сейчас буксуют. В их числе таможенные процедуры, которые предлагается существенно упростить.

По данным РБК, на 58 стран, входящих в АТР, приходится 41% мирового экспорта и 37% импорта. У одного только Китая доля экспорта составляет 14,7 мировых процентов, пишет RT. В денежном выражении по итогам прошлого года это почти $5,9 трлн. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), Поднебесная в ближайшие годы продолжит укреплять свои позиции на международной арене. Доля Китая в росте объема мирового ВВП составит в период с 2023 по 2028 год 22,6%, в то время как доля США будет ровно в два раза меньше.

«Топливо» для роста

Такой бурный рост требует «топлива» в прямом и переносном смысле одновременно. Поэтому совершенно очевидно, почему российские нефте- и угледобывающие компании оперативно переориентировали поставки своей продукции в Поднебесную. Российская таможенная статистика на данный момент недоступна из-за проведения специальной военной операции (СВО). В то же время китайская таможня приводит следующие цифры. За первое полугодие 2022 года доля минерального топлива, нефти и нефтепродуктов в структуре российского экспорта увеличилась до 74,14%, причем для сырой нефти и сырых нефтепродуктов составила 55,06% от общего объема экспорта, увеличившись на 55,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Черное золото» принесло российской казне $28,15 млрд. Поставки природного газа выросли на 187% ($3,86 млрд ), угля — на 87,4% ($4,45 млрд).

Вырос и продолжает увеличиваться экспорт продукции лесопереработки, сельхозпродукции, продуктов питания и металлов.

О том, какие меры могут благотворно повлиять на дальнейшее развитие торговли России и Китая, говорили на российско-китайском форуме «РОСТКИ», прошедшем в Казани 7 и 8 сентября. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всего за 2022 год Россия экспортировала в Китай товаров на $114,15 млрд, что на 43,4% больше итогов 2021 года. Импорт составил $76,12 (рост 12,8%). Общий товарооборот увеличился за год на 29,3% и составил рекордные $190,27.

В текущем году положительная динамика сохранилась. Причем рост превзошел самые смелые прогнозы. Пять лет назад были поставлены задачи увеличить товарооборот между странами к 2024 году со $100 млрд до $200 млрд. Однако план будет выполнен досрочно.

— Учитывая динамичное расширение наших экономических обменов, в текущем году мы сможем досрочно выполнить поставленную главами государств задачу по доведению к 2024 году объемов российско-китайской торговли до $200 млрд, — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении к организаторам и участникам первого российско-китайского форума «РОСТКИ», который проходил в Казани 7—8 сентября.

Теперь озвучена новая планка — в сумме $300 млрд. По прогнозам зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, при сохранении текущих темпов она может быть преодолена уже в ближайшее время.

Таможня дает добро

Однако для этого требуется пересмотреть многие соглашения и существующие нормы, правила и процедуры. К примеру, Таможенный кодекс. Отметим, что таможенное законодательство уже претерпело ряд изменений. К примеру, в марте прошлого года в силу вступил закон, упрощающий регулирование импорта товаров на территорию РФ и таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Так, согласно закону, в числе прочих мер, на 6 лет предоставляется право ввоза многокомпонентного товара в рамках нескольких внешнеэкономических сделок. Исключается необходимость исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), если они занимаются этим менее года. Участники внешнеэкономической деятельности, внесшие денежный залог при выпуске товаров, освобождаются от уплаты пени в случае доначисления таможенных платежей по результатам таможенной экспертизы. Сокращается процедура выдачи классификационных решений таможенными органами. На форуме «РОСТКИ» корреспондент «Реального времени» пообщался с участниками рынка и отраслевыми экспертами и узнал их мнение об эффективности принятых и разрабатываемых мер поддержки.

Сергей Шкляев наиболее эффективным проектом назвал упрощенный торговый коридор, «открытый» для участников ВЭД аж с 2015 года. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы (ФТС) России Сергей Шкляев наиболее эффективным проектом назвал упрощенный торговый коридор, «открытый» для участников ВЭД аж с 2015 года. На данный момент в нем участвуют 89 российских и 120 китайских компаний.

— За 7 месяцев 2023 года в рамках проекта были выпущены 424 экспортные и 52 импортные декларации на товары. Упрощенный торговый коридор позволяет российской таможенной службе предварительно получать некоторую информацию о перемещаемых товарах от иностранной таможенной службы. Получаемые сведения российской службой используются в системе управления риска для выбора объектов контроля, — рассказал Шкляев.



По его словам, компании могут значительно сократить сроки оформления товаров и минимизировать применение дополнительных мер контроля со стороны таможенных органов. Места пересечения границы и номенклатура товаров, перемещаемых по коридору, не ограничены. Участвовать могут российские, китайские компании и их контрагенты.

— Еще один механизм — это взаимное признание статуса уполномоченного экономического оператора (УЭО). Сейчас проводится системная работа по расширению перечня упрощений для УЭО, направленная на взаимное признание данного статуса с иностранными партнерами. К преимуществам относятся совершение таможенных операций в первоочередном порядке, выпуск товаров до подачи таможенной декларации, временное хранение товаров на территории УЭО и выпуск товаров без предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов, — отметил таможенник.

Участники рынка отметили успешное внедрение и развитие электронных сервисов и цифровизацию.

«Сейчас результативность работы электронных сервисов составляет более 99%. Этот стабильный информационный обмен позволил с мая 2020 года обеспечить в отношении лицензируемых товаров внедрение автоматизированного централизованного контроля», поделился Шкляев.

Евгения Данилина отдала должное и электронному декларированию, и личному кабинету участника ВЭД, где можно подавать декларации и получать консультации. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Коммерческий директор таможенного холдинга «Группа Тарго» Евгения Данилина отдала должное и электронному декларированию, и личному кабинету участника ВЭД, где можно подавать декларации и получать консультации. Доля участников ВЭД с положительной оценкой ФТС составляет 92%. Отдельно Данилина отметила существенное сокращение сроков оформления документов.

— Например, декларация на экспорт (в Китай, — прим. ред.) сегодня оформляется в течение часа, — рассказала она.

«Рынок ждет»

Впрочем, полностью решить проблему с сопроводительными бумагами пока не удается: китайские поставщики часто заполняют их некорректно, что приводит к штрафам и судебным тяжбам.

Лариса Коршунова рассказала, что последние полтора года от правительства и промышленного кластера Татарстана регулярно поступают предложения о взаимодействии. realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Сейчас из-за несовершенства Таможенного кодекса против компании возбуждается около 10 дел об административном правонарушении ежемесячно. К этому приводит некачественное заполнение китайскими партнерами товаросопроводительных документов. В то же время Китай — крупнейший торговый и транспортный партнер для компании, объем перевозок в компании в прошлом году составил 680 тысяч, за 7 месяцев 2023 года — более 400 тысяч. Последние полтора года компания регулярно получает предложения о взаимодействии от правительства и промышленного кластера Татарстана: у республики есть запрос по предоставлению экспортных грузов из Татарстана в Китай, — рассказала «Реальному времени» директор по взаимодействию с органами государственной власти АО «ОТЛК ЕРА» — компании-оператора транзитных контейнерных сервисов в сообщении Китай — Европа — Китай Лариса Коршунова.

По ее мнению, исправить ситуацию могут поправки в Таможенный кодекс ЕАЭС. Они были анонсированы на полях форума.

— Изменения будут касаться упрощения перемещения контейнеров и ввоза уловов, выловленных судами государств — членов Союза в исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе и открытом море. Еще планируется урегулировать вопросы морских каботажных перевозок, изменить подходы к использованию предварительной информации, исключить случаи «лжетранзита», а также необходимость повторного представления документов для помещения товаров на временное хранение, — рассказала заместитель начальника отдела Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии Марина Селиванова.

— На данный момент, — продолжила Селиванова, на завершающей стадии находится работа по согласованию поправок на национальных площадках. Изменения могут вступить в силу уже в следующем году.

Участники рынка положительно оценивают такие изменения.

— Это реальные упрощения по транзиту, отслеживанию навигационных пломб. Важно также, что поправки позволят не предоставлять документы на товары при помещении их на склады временного хранения, достаточно будет сделать это в электронном виде, — отметила Данилина.

Устраивают поправки и Ларису Коршунову.

— Упрощается работа с контейнером с точки зрения оператора: сроки иностранного контейнера не будут контролироваться на территории ЕАЭС. С таможни снимается обязанность его контролировать, с нас (операторов, — прим. ред.) — следить за сроками его нахождения. Значит, вероятность административных правонарушений будет ниже. Этого рынок очень ждет.

Кроме того, Коршунова рассказала, что ж/д перевозчики ставят вопрос о необходимости внесения поправки, которая обеспечивала бы возможность переадресовки товаров, то есть изменения места доставки, в рамках процедуры таможенного транзита. Для этого предлагается в тех случаях, когда перевозчик сталкивается с невозможностью приема тем или иным контейнерным терминалом следующего в его адрес контейнерного поезда, предоставить возможность изменить место доставки и перенаправить состав в адрес подходящего терминала. Пока поддержки у ФТС они не нашли.

По мнению Валентины Ионичевой, в таможенное законодательство ЕАЭС требуется внесение изменения, предусматривающего исключение НДС из состава таможенных платежей и передачу полномочий по его уплате в налоговые органы. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Руководитель информационно-аналитического центра Newved, кандидат экономических наук Валентина Ионичева в свою очередь считает, что для развития торговли России с Китаем необходимо более прозрачное таможенное законодательство без неоднозначных формулировок. В качестве положительного примера она привела недавно изданное решение Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

— Согласно ему, транспортные расходы включаются в таможенную стоимость до места пересечения таможенной границы ЕАЭС, тогда как раньше добавлялись расходы на перевозку до пункта пропуска на таможенной территории ЕАЭС, — объяснила эксперт.

На ее взгляд, в таможенное законодательство ЕАЭС требуется также внесение изменения, предусматривающего исключение НДС из состава таможенных платежей и передачу полномочий по его уплате в налоговые органы.

— Сейчас участники внешнеэкономической деятельности уплачивают в бюджет дополнительно начисленные таможенные пошлины и налоги, в том числе НДС, после выпуска товаров. Впоследствии в отношении сумм налога, уплаченного при ввозе товаров, производятся вычеты в полном объеме после их принятия на учет. Возникает ситуация, при которой таможенными органами принимаются меры по взысканию НДС, сроки уплаты которого нарушены, при этом налоговые органы осуществляют налоговый вычет, фактически возвращая НДС на счета участников ВЭД. Это влечет за собой дополнительную административную и финансовую нагрузку как на государственные органы, так и на организации.

Ионичева отметила, что за 2022 год количество запросов от компаний, занимающихся импортом и экспортом, в том числе импортирующих товары из КНР, увеличилось на треть. Причин этому две. Во-первых, участились проверки таможенной стоимости товаров, в том числе после их выпуска.

— Так, за второй квартал 2023 года количество таможенных проверок увеличилось до 946 (для сравнения: в первом квартале 2023 года их было 413), а общая сумма доначисленных денежных средств составила 17 млрд рублей (в сравнении с 7,5 млрд. руб. в первом квартале 2023 года). Возросли суммы взысканных таможенных платежей: с 5,9 млрд рублей в первом квартале 2023 года до 7,1 млрд рублей во втором квартале 2023 года.

Во-вторых, начиная со второй половины 2022 года наблюдается неблагоприятная для участников ВЭД судебная практика по вопросам включения в таможенную стоимость расходов на перевозку товаров, лицензионных платежей, «агентского» НДС и дивидендов и иным вопросам.

Ноль для плюса

Кроме того, в правительственных кругах в настоящее время обсуждается возможное обнуление пошлин в торговле с Поднебесной.

— С Китаем у нас нет классического преференциального соглашения по отмене пошлин — у нас есть соглашение по содействию торговле, в его рамках мы работаем, анализируем возможные сценарии ее дальнейшей либерализации и развития. В том числе есть сценарии, предполагающие обнуление пошлин по отдельным товарам, — рассказал в интервью «Коммерсанту» министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев.

Галия Гарифуллина