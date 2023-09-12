В России зафиксировали рост оборота гейминдустрии

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Федерация компьютерного спорта (ФКС) России и сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей ЮKassa провели совместное исследование гейминдустрии в России. Согласно данным исследования, с января по июль 2023 года обороты игровых площадок выросли более чем вдвое относительно аналогичного периода 2022 года. Число платежей тоже увеличилось в два раза, а плательщиков стало на 72% больше. Средний чек вырос на 2% и составил 490 рублей.

Чаще всего геймеры оплачивают игровые товары банковскими картами (68%). Второе место среди способов оплаты занимает SberPay (18%) — с января по июль число таких платежей выросло на 92%. Еще 2% платежей приходится на кошелек ЮMoney.



С января по июль 2023 года обороты игровых площадок выросли более чем вдвое относительно аналогичного периода 2022 года. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Видеоигры уже давно перестали быть просто способом провести время и выросли в профессиональный спорт, и Россия первой в мире это официально признала, отмечает президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

По данным Смита, совокупная аудитория трансляций турниров ФКС России достигает 43 млн человек. «Преимущественно это мужчины, но в последние годы доля женщин постепенно увеличивается», — отмечает президент ФКС России.

Рост интереса подтверждают и данные опроса ЮMoney. Больше половины опрошенных сообщили, что интересуются киберспортивными трансляциями. Из них 41% периодически смотрят стримы или читают новости, а 14% респондентов регулярно следят за трансляциями.

Среди опрошенных, которые следят за сегментом, самым популярным жанром стали шутеры (35%). На втором месте — стратегии (20%), а на третьем — жанр MOBA (14%). Далее идут спортивные симуляторы и файтинги — они получили 9% и 8% голосов соответственно. А некоторые пользователи отмечают, что жанр для них не важен.

Киберспортивных турниров и их участников тоже становится больше, отмечает Дмитрий Смит. Сегодня в турнирах ФКС России участвует более 500 тысяч человек. Среди опрошенных ЮMoney 20% пользователей уже участвовали в киберспортивных мероприятиях, еще 1% готовится к своему первому турниру. Но большинству респондентов (56%) пока не доводилось участвовать в турнирах.

Киберспортивных турниров и их участников тоже становится больше. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Больше половины участников опроса (54%) играют каждый день. Еще 27% делают это несколько раз в неделю, остальные 19% — пару раз в месяц или даже реже. Большинство предпочитает играть на ПК — такой вариант выбрали 65% респондентов. На втором месте мобильные телефоны (15%), на третьем — ноутбуки (13%). Консоли предпочитают 5% участников опроса, на планшетах и облачных сервисах играют по 1%.

Самым популярным жанром тоже стали шутеры — за них проголосовали 33% опрошенных. Далее следуют RPG (22%), симуляторы (16%) и стратегии (12%). Менее популярными оказались MOBA (7%), головоломки (7%) и файтинги (2%). Среди любимых игр лидирует Counter-Strike (16%). На втором месте — Call of Duty (9%), на третьем — Dota 2 (8%). А вот знаменитые «Танки» оказались не столь популярны — «Мир Танков» выбрали только 6% респондентов. Столько же назвали Minecraft.



Больше всего участников опроса (58%) покупают новые игры раз в год. Еще 24% тратятся на игры каждые два-три месяца, 13% — раз в месяц, а 5% совершают покупки ежемесячно.

Подробнее о том, чем живет геймдев в 2023 году и смог ли он преодолеть удар, нанесенный ему санкциями, — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

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Юлия Гараева