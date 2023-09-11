Российские войска уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

В Херсонской области российские войска уничтожили пункт управления беспилотниками украинской армии. Его поразили в Бериславе, сообщили в Минобороны России.

Кроме того, на Херсонском направлении была поражена станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD», а в районе населенного пункта Трудовое Запорожской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68.

За прошедшие сутки удар был нанесен и по складу боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ. Его уничтожили в районе н.п. Дылеевка (ДНР).

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российские военные и службы безопасности совершенствуют методы борьбы с беспилотниками и в будущем смогут полностью ликвидировать подобные угрозы. Он добавил, что полностью исключить эту угрозу можно будет, продолжив специальную военную операцию «до победного конца».

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Айрат Назипов