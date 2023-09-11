Сбер оценил объем новых китайских инвестпроектов в России в 2 трлн рублей

Эту цифру озвучил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе деловой сессии «Китайский бизнес в России: перспективы дальнейшего роста» на VIII Восточном экономическом форуме.

Открывая дискуссию, Александр Ведяхин подчеркнул: последние полтора года можно назвать уникальными для российско-китайского экономического партнерства. Цифры товарооборота России и Китая ставят рекорды. Так, в 2022 году объем двусторонней торговли составил 190 млрд долларов. А за первое полугодие — уже 115 млрд долларов. То есть можно ожидать, что прошлогодний рекорд будет побит.

Меняется не только объем, но и структура товарооборота. Если раньше из Китая шли в основном товары народного потребления, то сегодня много техники, сервисных решений. По этим направлениям партнер заменил поставки из европейских стран и США. Во взаиморасчетах все чаще используется юань: две трети внешней торговли России перешли на дружественные валюты.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка прокомментировал:

— Сбер приветствует выход китайских компаний на российский рынок, в особенности, когда это сопровождается локализацией бизнеса, производства на территории России. По нашей оценке, суммарный портфель новых планируемых на территории нашей страны проектов с китайским капиталом составляет не менее 2 трлн рублей. В эту сумму входят проекты в самых разных отраслях — от нефтегазовой до сельского хозяйства, в основном это крупный бизнес.

