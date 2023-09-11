В Татарстане два лесника заплатили почти по 2 млн рублей за незаконную рубку леса

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Верхнеуслонский районный суд Татарстана вынес приговор двум местным жителям за незаконную рубку леса. Обоим назначили штраф в размере 1,8 млн рублей.

Как объяснили в пресс-службе ГУ ФССП России по Татарстану, один фигурант дела был руководителем одного из лесхозов. Он дал своему подчиненному указание о незаконной вырубке леса. В итоге татарстанцы вырубили деревья на самовольно выбранном участке в лесном массиве.

— Должники не исполнили решение суда. И пристав вынес постановления об аресте имущества должников: у обоих в собственности земельные участки, кроме того, гражданин Х. является автовладельцем, его ограничили в пользовании специальным правом на управление транспортными средствами. Только после этого должники возместили ущерб, — сказали в пресс-службе ведомства.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В июне на неустановленных сотрудников Бугульминского лесничества возбудили уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями и в незаконной вырубке леса. Они спилили 114 сырорастущих деревьев на территории участка Актюбинского лесничества. Ущерб оценили в сумму свыше 8 млн рублей.



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Айрат Назипов