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Следком заподозрил лесничих Татарстана в незаконном лесоповале

12:14, 30.06.2023
Следком заподозрил лесничих Татарстана в незаконном лесоповале
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Неустановленные сотрудники Бугульминского лесничества подозреваются в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями и в незаконной вырубке леса. О возбуждении этого уголовного дела «Реальному времени» сообщили сегодня в Следкоме по РТ.

По версии следствия, в августе — сентябре 2022 года ряд неустановленных работников Актюбинского участкового лесничества (подразделение ГКУ «Бугульминское лесничество») из корысти и в нарушение должностных полномочий спилили 114 сырорастущих деревьев на территории участка Актюбинского лесничества.

Породу спиленных деревьев в СК не уточняют.

Ущерб Российской Федерации оценен в сумму свыше 8 млн рублей.

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