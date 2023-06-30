Следком заподозрил лесничих Татарстана в незаконном лесоповале

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Неустановленные сотрудники Бугульминского лесничества подозреваются в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями и в незаконной вырубке леса. О возбуждении этого уголовного дела «Реальному времени» сообщили сегодня в Следкоме по РТ.



По версии следствия, в августе — сентябре 2022 года ряд неустановленных работников Актюбинского участкового лесничества (подразделение ГКУ «Бугульминское лесничество») из корысти и в нарушение должностных полномочий спилили 114 сырорастущих деревьев на территории участка Актюбинского лесничества.

Породу спиленных деревьев в СК не уточняют.

Ущерб Российской Федерации оценен в сумму свыше 8 млн рублей.