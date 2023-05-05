Чанкин Сергей Хайдарович
Общая информация
Родился 1 Августа 1968 года в Казани.
Образование:
— В 2004 г. — Окончил Казанский юридический институт Министерства внутренних дел России.
Трудовая деятельность:
— В 2011-2012 гг. — Заместитель начальника полиции Управления МВД России по Казани.
— В 2013-2018 гг. — Командир полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Казани.
— В 2018-2022 гг. — Замначальника полиции (по охране общественного порядка) Управления МВД России по Казани.
— С мая 2023 г. — Начальник Управления гражданской защиты исполкома г. Казани.
Награды и звания:
— Благодарность президента Татарстана.
— Нагрудный знак «За отличную службу в МВД Татарстана».
— Нагрудный знак «Почетный сотрудник МВД по Татарстану».
— Нагрудный знак «За заслуги в укреплении правопорядка».
— Медали МВД России «За отличие в службе» 3-й, 2-й, 1-й степени.
— Медаль «За доблесть в службе».
— Почетная грамота МВД России.
— Благодарность мэра Казани.
— Медаль «В память 1000-летия Казани».
— Медаль «За отличие в охране общественного порядка».
— Нагрудный знак Кабмина Татарстана «За заслуги в укреплении правопорядка».
— Медаль «За доблестный труд».
— Благодарственное письмо председателя Госсовета Татарстана.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, г. Казани, ул. К.Маркса, 71а
- Телефон: +7(843) 264-28-20
Дата последнего обновления: 05.05.2023