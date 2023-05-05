Чанкин Сергей Хайдарович

Фото: kzn.ru/Марат Мугинов

Общая информация

Родился 1 Августа 1968 года в Казани.

Образование:

— В 2004 г. — Окончил Казанский юридический институт Министерства внутренних дел России.

Трудовая деятельность:

— В 2011-2012 гг. — Заместитель начальника полиции Управления МВД России по Казани.

— В 2013-2018 гг. — Командир полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Казани.

— В 2018-2022 гг. — Замначальника полиции (по охране общественного порядка) Управления МВД России по Казани.

— С мая 2023 г. — Начальник Управления гражданской защиты исполкома г. Казани.

Награды и звания:

— Благодарность президента Татарстана.

— Нагрудный знак «За отличную службу в МВД Татарстана».

— Нагрудный знак «Почетный сотрудник МВД по Татарстану».

— Нагрудный знак «За заслуги в укреплении правопорядка».

— Медали МВД России «За отличие в службе» 3-й, 2-й, 1-й степени.

— Медаль «За доблесть в службе».

— Почетная грамота МВД России.

— Благодарность мэра Казани.

— Медаль «В память 1000-летия Казани».

— Медаль «За отличие в охране общественного порядка».

— Нагрудный знак Кабмина Татарстана «За заслуги в укреплении правопорядка».

— Медаль «За доблестный труд».

— Благодарственное письмо председателя Госсовета Татарстана.

Дата последнего обновления: