В России на нацпроект по развитию МСП до 2030 года могут направить свыше 700 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Затраты на нацпроект по развитию малого и среднего бизнеса в России на ближайшие 6 лет оценили в общей сложности в 713 млрд руб. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы, подготовленных к профильной стратегической сессии под председательством премьера-министра страны Михаила Мишустина.

В 2024 году расходы на нацпроект могут составить чуть менее 80 млрд рублей, но предполагается, что ежегодно бюджет нацпроекта будет прирастать. В 2030 году поддержка обойдется уже в 124 млрд рублей.

Действующий нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» рассчитан до конца следующего года. Правительство хочет внести в него изменения. Как говорил министр экономического развития Максим Решетников, для качественных изменений малого бизнеса меры поддержки должны быть более сконцентрированными.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам 2022 года малый и средний бизнес Татарстана получил более 83 млрд рублей поддержки. Из них 29,3 млрд рублей направили сельхозтоваропроизводителям, 21,6 млрд — на инвестиционные цели и более 2 млрд — на поддержку занятости.



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Айрат Назипов