Сегодня в Казани небольшой дождь и до +20 градусов

В Казани в понедельник, 11 сентября, будет облачно с прояснениями, также ожидается небольшой дождь, сообщили в Гидрометцентре по Татарстану.

Днем в столице Татарстана воздух прогреется до +18..20 градусов. Ветер северный, северо-восточный 6—11 м/с, местами порывами до 15 м/с.



В целом по республике прогнозируется от +15 до +20°С. Местами пройдет небольшой дождь.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели, 11 и 12 сентября, сохранится циклонический характер погоды. Также местами прогнозируются небольшие дожди и северный ветер. В этот период температурный фон составит ночью +6...+11 °C и +14...+19 °C днем.

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Илина Хакимова