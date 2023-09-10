Совбез России: установлены исполнители и заказчики убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского

Установлены исполнители и заказчики убийства журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, рассказал в интервью «Российской газете» заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков:



— Предотвращен ряд терактов в отношении руководителей Республики Крым, Херсонской и Запорожской областей, популярных общественных деятелей, журналистов и блогеров.

Он добавил, что по результатам расследования установлены также исполнители и заказчики генпрокурора ЛНР Сергея Горенко, покушений на Захара Прилепина и главу МВД ЛНР Игоря Корнета.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что до сих пор не последовало реакции от международных организаций на убийство Дарьи Дугиной.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон координировал убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также покушение на Захара Прилепина.

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Маргарита Головатенко