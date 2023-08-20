В МИД России отметили отсутствие реакций на убийство Дугиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что до сих пор не последовало реакции от международных организаций на убийство журналистки Дарьи Дугиной.



— Спустя год после трагической гибели Дугиной мы так и не услышали от профильных международных организаций и правозащитных институтов ни слова об этом и многих других осознанных злодеяниях в отношении представителей СМИ, — сказала она в связи с годовщиной со дня убийства журналистки.

По словам Захаровой, деятельность западных структур превалирует в «деление на плохих и хороших, своих и чужих журналистов»:

— В очередной раз обращаем внимание международных правозащитных организаций и судебных инстанций на то, как грубо попираются права журналистов, используются в отношении них террористические методы.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон координировал убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также покушение на Захара Прилепина.

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Маргарита Головатенко