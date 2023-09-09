За сутки в Казани в результате ДТП пострадали три человека

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За минувшие сутки в Казани произошло 151 дорожно-транспортное происшествие, пострадали три человека. Все они получили травмы в результате столкновений.

По информации Госавтоинспекции, за 8 сентября в столице Татарстана задержали девять водителей в состоянии алкогольного опьянения. Еще у одного автомобилиста не было водительского удостоверения.

Всего в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений были доставлены шесть человек.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Накануне в Казани на улице Юлиуса Фучика столкнулись два автобуса. По этой причине движение в сторону Ломжинской в вечерний час пик было парализовано. Автомобилистам пришлось искать альтернативные пути.

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Айрат Назипов