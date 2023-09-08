Владимир Путин восхитился успехами России в ядерной сфере

Фото: взято realnoevremya.ru c kremlin.ru/В ходе встречи с молодыми учеными и специалистами (РФЯЦ – ВНИИЭФ)

Достижения России в ядерной сфере являются впечатляющими и фантастическими. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин, передает RT.

На встрече с молодыми учеными и специалистами Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики он обсудил новый проект по физике высоких плотностей энергии. По словам Путина, этот проект важен для экономики, народного хозяйства, а также обороноспособности страны.

Беседа состоялась в Сарове, где располагается Российский федеральный ядерный центр. В ходе встречи российский лидер заявил о планах нарастить темпы его развития.

взято realnoevremya.ru c kremlin.ru/В ходе встречи с молодыми учеными и специалистами (РФЯЦ — ВНИИЭФ)

Сегодня Владимир Путин заявил, что Запад целенаправленно спровоцировал конфликт на Украине, чтобы сдержать развитие страны. На встрече с молодыми учеными он напомнил, что еще в 2014 году «недоброжелатели делали первые шаги в попытках ограничить российский технологический суверенитет и помешать ее развитию».

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Айрат Назипов