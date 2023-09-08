Владимир Путин рассказал, зачем Запад спровоцировал конфликт на Украине

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/на встрече с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым

Президент России Владимир Путин считает, что Запад целенаправленно спровоцировал конфликт на Украине, чтобы сдержать развитие страны.

— Я думаю, что это вообще целенаправленно все делалось для того, чтобы создать дополнительные условия для ограничения нашего экономического роста и сдерживания развития России, — передает его слова RT.

На встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра глава государства заявил, что еще в 2014 году «недоброжелатели делали первые шаги в попытках ограничить российский технологический суверенитет и помешать развитию».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На днях Владимир Путин назвал контрнаступление Украины провалом. Он выразил надежду, что ВСУ продолжат терпеть неудачу в зоне боевых действий. Также глава государства напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров и до сих готова обсудить мирное решение конфликта.

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Айрат Назипов