Казанские врачи повторно пересадили почку 70-летней женщине

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Врачи Республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана повторно сделали трансплантацию почки 70-летней женщине. На сегодня это самый пожилой пациент с пересаженным органом в республике, информирует пресс-служба больницы.

Проблемы с почками у пациентки начались еще в 30 лет. К 54 годам свои почки отказали, тогда жительница Рыбно-Слободского района решилась на операцию по пересадке. Почка прослужила женщине 14 лет, но с 2007 года она перестала работать, и женщина решилась на новую трансплантацию.

— Нечасто операцию по пересадке почки делают второй раз, так как это связано с состоянием пациента, состоянием его иммунной системы. А в этом случае мы пересадили почку 70-летней женщине, это отличный результат командной работы, — рассказал врач-уролог отделения пересадки почки Омар Кадыров.

realnoevremya.ru (архив)

В августе в Набережных Челнах врачи онкологического диспансера удалили 65-летней пациентке огромную опухоль яичника размером с мяч для регби и весом 7 кг. Операция длилась 2,5 часа.

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Айрат Назипов