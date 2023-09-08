ХК «Нефтехимик» потерпел третье поражение подряд
Нижнекамский «Нефтехимик» разгромно уступил ЦСКА со счетом 1:5. Для игроков Олега Леонтьева это уже третье поражение подряд.
В составе «армейцев» голами отличились: Виталий Абрамов, Даррен Диц, Семен Панкратов, Тахир Мингачев и Максим Мамин. За три минуты до конца встречи Рафаэль Бикмуллин отыграл одну шайбу.
После трех туров «волки» занимают 11-е место в турнирной таблице. У команды в активе одно очко. На последнем месте расположилась тольяттинская «Лада».
Во всех трех матчах нижнекамцы пропустили по пять шайб. В первой игре команда проиграла минскому «Динамо» со счетом 4:5. В предыдущей игре «Нефтехимик» уступил «Северстали» — счет 3:5.
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