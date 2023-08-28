Поездка из Казани в Египет подорожала за год на 5%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В июле 2023 года средняя стоимость поездки из Казани в Египет составила 65 152 рубля. За год увеличилась на 5%, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

По сравнению с началом года средняя цена путешествия из Казани в Египет выросла на 21,2%. В январе она оценивалась в 53 749 рублей, следует из данных Росстата.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в июле 2023 года услуги в сфере зарубежного туризма подорожали в Татарстане на 61,23% по отношению к аналогичному месяцу прошлого года. В апреле годовая инфляция составляла 50,86%, в мае — 51,22%, в июне — 55,5%.

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Татьяна Демина