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Поездка из Казани в Египет подорожала за год на 5%

00:28, 28.08.2023
Поездка из Казани в Египет подорожала за год на 5%
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В июле 2023 года средняя стоимость поездки из Казани в Египет составила 65 152 рубля. За год увеличилась на 5%, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

По сравнению с началом года средняя цена путешествия из Казани в Египет выросла на 21,2%. В январе она оценивалась в 53 749 рублей, следует из данных Росстата.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в июле 2023 года услуги в сфере зарубежного туризма подорожали в Татарстане на 61,23% по отношению к аналогичному месяцу прошлого года. В апреле годовая инфляция составляла 50,86%, в мае — 51,22%, в июне — 55,5%.

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Татьяна Демина
БизнесТранспортУслуги Татарстан

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